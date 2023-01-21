Председатель партии Respublica сделал заявление

Фото: Instagram/a1darbek

Председатель недавно созданной партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров сделал предвыборное заявление. Видеообращение он опубликовал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Он поблагодарил казахстанцев за поддержку и поздравления с официальной регистрацией новой партии.

"Процесс регистрации партии был непростым, за полгода нам пришлось несколько раз отказываться, но на последнем этапе мы смогли выполнить полные процедурные требования и пройти регистрацию. Партия Respublica поддерживает проведение парламентских выборов, и мы готовы принять в них участие, о чём объявляем официально", — сказал Айдарбек Ходжаназаров.

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Он заявил о том, что партия начнёт формировать список кандидатов в депутаты Мажилиса.

"Мы хотим видеть в своих рядах грамотных, преданных своему делу, современных, гуманных, мотивированных граждан. Партия ждёт новых лидеров, разделяющих наши основные ценности: системность, технологичность, честность и человечность. Мы стремимся реализовать самые амбициозные и масштабные планы. Для этого нам необходима ваша поддержка во всех городах и селах нашей страны. Если вы уверены в своих силах и возможностях, то на предстоящих выборах вы можете стать кандидатом от нашей партии в мажилис или маслихаты, а также войти в ряды нашей партии или же стать наблюдателем от нас", — заявил Айдарбек Ходжаназаров.

Напомним, о регистрации в Казахстане новой политической партии Respublica стало известно 18 января 2023 года. Партию основали известные казахстанские предприниматели и общественные деятели, среди которых Сырымбек Тау, Руслан Берденов, Максим Барышев, Динара Шукижанова, Куаныш Шонбай, Бейбит Алибеков и Нурлан Коянбаев.

Выборы в мажилис назначены на 19 марта 2023 года, одновременно пройдут и выборы в маслихаты. Выдвижение кандидатов продлится с 20 января по 8 февраля. Регистрация кандидатов и партийных списков — с 20 января по 18 февраля. В 18:00 18 февраля начнётся предвыборная агитация, которая продлится до полуночи 18 марта, после чего наступит день тишины.

В предстоящих в выборах в мажилис могут участвовать семь партий: "Amanat", Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Народная партия Казахстана, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и Партия "Respublica".

Отметим, что партия "Respublica" из-за отсутствия соответствующих структурных подразделений пока не допущена до участия в выборах в маслихаты. Однако положение ещё может измениться, если партия успеет открыть свои представительства в регионах страны до конца периода регистрации.

Кроме того, в Казахстане до начала выборов могут зарегистрироваться ещё две партии "Ел тағдыры" и "Ұрпақтар жалғастығы".