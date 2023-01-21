Председатель партии "Ауыл" сделал заявление

Фото: facebook партии "Ауыл"

Председатель партии "Ауыл" Али Бектаев сделал заявление, передаёт BaigeNews.kz.

Видеообращение появилось на официальной странице партии в Facebook.

"Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" объединяет в своих рядах не только сельских граждан, но и всех тех, кто переживает за развитие села и сельских территорий. Наш электорат – это фермеры, работники сельского хозяйства, учителя, медицинские работники, представители социальной сферы. Порядка половины наших граждан проживает в сельской местности. Нашей первостепенной задачей является повышение качества жизни сельчан, развитие агропромышленного комплекса и комплексное развитие сельских территорий. все это является основой сохранения продовольственной безопасности нашей страны. Это - основное и неизменное политическое направление деятельности нашей партии.Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" приветствует проведение выборов в нижнюю палату парламента и маслихаты. Мы видим, что в Казахстане происходит расширение партийного поля и усиление конкуренции. Это нас нисколько не пугает, а наоборот мотивирует", — сказал Али Бектаев.

Он отметил, что у партии есть своя политическая платформа, а также конкретные и четкие предложения в концепцию развития сел и сельских территорий.

"Мы знаем меры и реформы, которые мы готовы предложить своему электорату.Мы готовы к честной и открытой борьбе в новом избирательном цикле", — отметил Али Бектаев.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев распустил мажилис и назначил внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года. Также он подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней".