Председатель Президиума НПП РК "Атамекен" Раимбек Баталов высказал свою позицию по обсуждаемым изменениям в налоговом законодательстве в кулуарах мажилиса. Он отметил, что в вопросах налогообложения малого и среднего бизнеса важно сохранять текущие условия, в частности, оставив порог для применения МДС на уровне 79 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Баталова, снижение порога до 40 миллионов тенге — это разумный компромисс, однако более низкий порог, например, 15 миллионов, они считают неприемлемым.

"Мы категорически против порога в 15 миллионов. Мы стоим на 79 миллионах", — подчеркнул он.

Баталов отметил, что снижение порога приведет к увеличению числа налогоплательщиков, что, по его мнению, создаст ненужную нагрузку на малый и средний бизнес, но не принесет существенного увеличения поступлений в бюджет.

Он также добавил, что, по расчетам, если порог будет между 40 и 79 миллионами, это будет более сбалансированным решением, которое не приведет к резкому увеличению числа плательщиков МДС и дополнительным налоговым сборам, которые составят лишь 160 миллиардов тенге.

Баталов коснулся и других важных тем, таких как вопросы здравоохранения, социального обеспечения и сельского хозяйства. В частности, он выразил мнение, что в области медицины и сельского хозяйства изменения не требуются, и эти сферы нужно оставить в текущем состоянии.

Что касается обрабатывающей промышленности, то Баталов отметил, что НПП "Атамекен" будет отстаивать позиции бизнеса, несмотря на предложения некоторых депутатов об исключении льгот для этой отрасли.

Ранее депутат объяснил, почему предложили нулевой НДС на лекарства и переводы с карточек.

Напоним, в Казахстане сейчас обсуждают снижение порога по налогу на добавленную стоимость. Сейчас он составляет 80 миллионов тенге (20 тысяч МРП), а предлагается уменьшить его до 15 миллионов тенге (3800 МРП). Это эквивалентно обороту в 1,25 миллиона тенге в месяц. Как снижение порога по НДС скажется на малом бизнесе, ранее рассказал первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.