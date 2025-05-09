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Председатель Мажилиса возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы

Память павших героев почтили минутой молчания.

Сегодня, 13:04
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Пресс-служба Мажилиса Сегодня, 13:04
Сегодня, 13:04
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Фото: Пресс-служба Мажилиса

Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В возложении приняли участие представители парламентских фракций, ветеранских организаций и общественности, собравшиеся у монумента по проспекту Б. Момышулы. Память павших героев почтили минутой молчания. 

Бауыржан Момышулы – казахский писатель, Герой Советского Союза, во время Великой Отечественной войны воевал в составе  316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Панфилова, позже командовал полком, дивизией. За мужество, проявленное в битве под Москвой, в 1942 году его представили к званию Героя Советского Союза, награды был удостоен посмертно в 1990 году. 

Памятник герою был открыт в Астане в 2008 году. Это подарок от родного региона Бауыржана Момышулы – Жамбылской области – столице. 

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