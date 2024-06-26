Председатель мажилиса созвал совместное заседание палат парламента
Сегодня, 14:23
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Сегодня, 14:23Сегодня, 14:23
118Фото: parlam.kz
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 28 июня 2024 года в 10.00 в городе Астане", – говорится в тексте Распоряжения.
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