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Председатель мажилиса созвал совместное заседание палат парламента

Сегодня, 14:23
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parlam.kz Сегодня, 14:23
Сегодня, 14:23
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Фото: parlam.kz

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 28 июня 2024 года в 10.00 в городе Астане", – говорится в тексте Распоряжения.

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