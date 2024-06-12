Председатель Мажилиса созвал совместное заседание палат парламента
Сегодня, 18:35
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Сегодня, 18:35Сегодня, 18:35
149Фото: parlam.kz
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 14 июня 2024 года в 09.30 в городе Астане", – говорится в тексте Распоряжения.