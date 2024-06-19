Председатель Мажилиса созвал очередное совместное заседание палат парламента

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 21 июня 2024 года в 10.00 часов в городе Астане", – говорится в тексте Распоряжения.