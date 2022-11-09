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  • Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов представил нового депутата
el.kz Сегодня, 10:38
82
Фото: el.kz

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов представил нового депутата

Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов представил нового депутата от партии "Ак Жол", передает BaigeNews.kz. Сегодня на заседании Мажилиса сообщили о присоединении к составу Дмитрия Легкого. Он принес присягу.

"В связи с поступившим заявлением прошу поддержать избрание депутата Легкого Дмитрия в состав комитета по социально-культурному развитию Мажилиса парламента РК. Дмитрий Максимович - историк, общественный деятель, имеет большой опыт преподавательской деятельности, долгие годы работал заведующим на историческом и юридическом факультетах Костанайского пединститута и затем Костанайского государственного университета имени Байтурсынова", - сообщила депутат Мажилиса Джамиля Нурманбетова.

 

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#присяга #Мажилис
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:38
82
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