Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Астану

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева прилетел в Астану для участия в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.

Главу Китайской Народной Республики в аэропорту встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, председатель КНР Си Цзиньпин во вторник утром специальным самолетом отбыл из Пекина для участия в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Лидер Китая пробудет в Казахстане со 2 по 4 июля, сообщила пресс-служба Президента Казахстана.