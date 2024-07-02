Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Астану
Сегодня, 12:18
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Сегодня, 12:18Сегодня, 12:18
369Фото: Акорда
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева прилетел в Астану для участия в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.
Главу Китайской Народной Республики в аэропорту встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Ранее сообщалось, председатель КНР Си Цзиньпин во вторник утром специальным самолетом отбыл из Пекина для участия в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Лидер Китая пробудет в Казахстане со 2 по 4 июля, сообщила пресс-служба Президента Казахстана.
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