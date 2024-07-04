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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на саммит ШОС

Сегодня, 10:33
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akorda.kz Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует председателя КНР Си Цзиньпина у баннера на первом этаже Дворца Независимости, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

К этому часу во Дворец Независимости прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Пакистана Миан Мухаммад Шахбаз Шариф, премьер-министр Али Асадов, а также Беларуси Александр Лукашенко.

В мероприятии также примут участие главы Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Участвует также Генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

 

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