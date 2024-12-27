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Председатель КНР направил телеграмму соболезнования Касым-Жомарту Токаеву

Си Цзиньпин от имени Правительства и народа Китая выразил искренние соболезнования семьям погибших.

Сегодня, 15:18
АВТОР
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Qazcontent Сегодня, 15:18
Сегодня, 15:18
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Фото: Qazcontent

Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму соболезнования Главе государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В своей телеграмме Председатель Китайской Народной Республики сообщил, что с глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей, в том числе граждан Казахстана, в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау.

Си Цзиньпин от имени Правительства и народа Китая выразил искренние соболезнования семьям погибших.

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