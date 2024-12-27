Председатель КНР направил телеграмму соболезнования Касым-Жомарту Токаеву
Си Цзиньпин от имени Правительства и народа Китая выразил искренние соболезнования семьям погибших.
Сегодня, 15:18
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Сегодня, 15:18Сегодня, 15:18
116Фото: Qazcontent
Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму соболезнования Главе государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В своей телеграмме Председатель Китайской Народной Республики сообщил, что с глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей, в том числе граждан Казахстана, в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау.
Си Цзиньпин от имени Правительства и народа Китая выразил искренние соболезнования семьям погибших.
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