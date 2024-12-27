Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму соболезнования Главе государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В своей телеграмме Председатель Китайской Народной Республики сообщил, что с глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей, в том числе граждан Казахстана, в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау.

Си Цзиньпин от имени Правительства и народа Китая выразил искренние соболезнования семьям погибших.