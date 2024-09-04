Председатель Альянса предпринимателей назвал НПП "Атамекен" бесполезным в защите прав МСБ

Председатель Казахстанского Альянса предпринимателей "Прасат" Олег Пак официально заявил о бесполезности палаты предпринимателей "Атамекен" в деле защиты бизнеса, передаёт корреспондент BaigeNews. Он вступил в партию зелёных "Байтак". Это решение связано со стремлением партии содействовать предпринимателям в повышении в вопросах переработки и производства, объёмы которых очень низкие.

По словам Олега Пак, он и его коллеги из сферы перерабатывающей промышленности недовольны деятельностью НПП "Атамекен", которая больше защищает права крупных предприятий, в том числе и добывающей промышленности.

"Они не защищают права малого и среднего бизнеса. Но заставляет всех платить членские взносы. Атамекен в целом отстаивает интересы крупных предприятий", - заявил Олег Пак.

Также неэффективной назвал вертикаль власти громоздкой "Атамекен" и председатель Казахстанской партии зеленых "Байтак" Азаматхан Амиртаев.

"В бизнесе есть разные направления: торговля, рестораны, производства. По сути они противоречат друг другу. Не может одна организация решать вопросы всех. Поэтому мы должны развивать отраслевые ассоциации. НПП, создав вертикаль власти как министерство, не справляется, и работа по разным направлениям бизнеса тормозится", - отметил Азаматхан Амиртаев.

На пресс-конференции председатель Альянса предпринимателей "Прасат" Олег Пак официально сообщил, что вступил в партию зеленых, которая намеревается защищать права бизнесменов.

"Мы при поддержке партии "Байтак" сегодня подали петицию в целом о пересмотре условий взаимодействия государства и бизнеса. То есть мы говорим, что в целом нужно менять подходы для того, чтобы повышать эффективность. Хотел бы вот сейчас вернуться к посланию президента Казахстана, которое было озвучено буквально на днях. И вот там был большой очередной раздел про экологический аспект. И сегодняшняя инициатива партии Зеленых о создании общественного фонда полностью укладывается в эти целеполагания главы государства", - говорит Олег Пак.

По словам Пак, низкий уровень объемов переработки влияет на экономические показатели Казахстана. Между тем другие страны получат сверхприбыль именно от переработок, которые могут дать не только экономический, но и экологический эффект.

"В химической области очень много производств можно наладить, но эта продукция в большей степени не перерабатывается. Сегодня по экологическим требованиям, как мы знаем, нельзя сжигать уголь. Союз химической промышленности совместно с Альянсом "Парасат" создали концепцию углехимической отрасли. Уголь этот тот же углеводород, который можно перерабатывать и получать продукт высокого передела, который среднем в 15-30 раз выше стоимости угля. К примеру Китай в 2022 году переработал 220 млн тонн угля и получил при этом 630 млрд долларов. Мы за тот же год переработали для получения электричества и тепла 110 млн тонн угля и получили всего 3,5 млрд. Доход в 10-ки раз меньше от переработки угля. Из угля можно получать такие продукты как удобрение, полимеры, топливо и другие", - сообщил Пак.

На пресс-конференции партия зеленых "Байтақ" инициировала создание общественного фонда "Green Kazakhstan", которая должна стать национальным центром финансирования экологических инициатив, управления экологической информационной повесткой.