Водители такси не проходят ежедневный предрейсовый осмотр, включая проверку на алкоголь и наркотики. Техническое состояние их автомобилей также не контролируется, машины эксплуатируются практически круглосуточно, без учёта сезонной замены резины и норм труда и отдыха водителей. Об этом в рамках круглого стола заявил первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК Руслан Алькенев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Алькенева, в 2024 году зарегистрировано 113 ДТП с участием таксистов, в которых погибли 42 человека и пострадали 201. Один из самых резонансных случаев произошёл 15 ноября на трассе Караганда – Балхаш. Водитель праворульного автомобиля Toyota Alphard не справился с управлением, и машина перевернулась. В результате аварии погибли семь человек, включая двух детей.

"Несмотря на наличие полномочий, министерство транспорта в течение пяти лет не проводит профессиональный контроль за перевозчиками такси. Кроме того, на протяжении двух лет таксистов не проверяют на соответствие квалификационным и разрешительным требованиям. Вместо усиления государственного надзора ведомство предлагает перейти к системе саморегулирования, соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в мажилисе", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Он привёл примеры других стран. В Кыргызстане на днях введено обязательное лицензирование таксистов. В России с 2023 года действует закон о такси, аналогичные меры приняты в Беларуси, Азербайджане и США, где государство контролирует деятельность перевозчиков через систему лицензирования.

Руслан Алькенев считает, что саморегулирование не решит проблему безопасности. Напротив, необходимо ужесточить требования к такси, включая обязательный предрейсовый осмотр, оснащение автомобилей аптечками и GPS-системами, проведение техосмотра не реже двух раз в год, использование таксометров и контроль за временем отдыха водителей. В случае грубых нарушений ПДД необходимо приостанавливать разрешительные документы на перевозку пассажиров. Также предлагается создать цифровой реестр таксистов, позволяющий исключать из него водителей, систематически нарушающих закон.