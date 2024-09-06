Предприятие в Актобе оштрафовали на 2,9 млрд тг за загрязнение природы
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Природоохранные прокуроры Актобе выявили нарушения в деятельности ТОО "Восход Хром" при переработке хромовой руды в Хромтауском районе, передаёт BaigeNews.
Установлено, что на протяжении 2022 года предприятие работало без обязательного экологического разрешения.
Соответственно все эмиссии за этот период, а это выбросы в атмосферу более 52 тонн загрязняющих веществ (пыль неорганическая, хром 3-х валентный, магния оксид и др.), а также размещенные крупнокусковые и шламовые отходы обогащения в общем объеме 395 тысяч тонн, признаны сверхнормативными, т.е. незаконными.
Мерами природоохранной прокуратуры за осуществление деятельности без экологического разрешения предприятие оштрафовано на сумму свыше 2,9 млрд тенге.
Товариществом в судебном порядке обжаловано постановление о привлечении к административной ответственности.
Первой и апелляционной инстанциями областного суда штраф признан законным.
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