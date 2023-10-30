Предприятие незаконно реализовало почти 89 тысяч кубометров грунта в Атырау

Подрядная организация должна была просто восстановить гидротехнические сооружения на месторождении "Морское", а вместе с этим незаконно реализовало грунт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Атырауской области.

ТОО "Нурманияз-Атырау" за два года незаконно реализовало 88 542 кубометров грунта. Компанию привлекли как подрядчика для восстановления обвалки гидротехнических сооружений на месторождении "Морское". Однако, по договору, предприятие не должно было реализовывать добытый грунт.

Поэтому договор о подряде отозвали, а компания возместила 851 миллион тенге в качестве причинного государству ущерба.