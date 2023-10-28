Предприятие "АрселорМиттал Темиртау" после ЧП передадут в пользу государства

Правительство и акционеры АО "АрселорМиттал Темиртау" завершают оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Правительства РК, премьер-министр Алихан Смаилов возглавил Правительственную комиссию по расследованию причин аварии на шахте имени Костенко.

"По поручению Главы государства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий несчастного случая на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. В её состав вошли первый вице-премьер Роман Скляр, министры по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, внутренних дел – Ержан Саденов, здравоохранения – Ажар Гиният, труда и социальной защиты населения – Светлана Жакупова, промышленности и строительства – Канат Шарлапаев, представители правоохранительных органов, акимата Карагандинской области, инспекции труда, профсоюза угольщиков "Қорғау"", — говорится в сообщении.

Отмечается также,что будет проведено всестороннее расследование причин группового несчастного случая вследствие пожара на шахте. Наряду с этим будут приняты меры по оценке причиненного ущерба, оказанию первоочередной помощи пострадавшим и семьям погибших.

"Также сообщаем, что Правительством достигнута предварительная договорённость с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан", — заявили в правительстве.

Напомним, авария произошла на шахте имени Костенко компании "АрселорМиттал Темиртау". Сначала сообщалось о семерых погибших, до затем число жертв выросло до 11. По последней информации, найдены тела уже16 погибших, ещё 31 рабочий остался под землёй.

С места ЧП госпитализированы 18 человек.

На место происшествия выехал глава МЧC. Для информационной и психологической поддержки заработали телефоны "горячей линии" 8 (7212) 51-72-23, 8 (7212) 49-72-70

Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших шахтёров. Глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".

Между тем, расследование происшествия начали в генпрокуратуре. Уголовоное дело завели по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Создана межведомственная следственно-оперативная группа.