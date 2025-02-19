Прокуратура в Костанайской области провела анализ соблюдения антимонопольного законодательства в деятельности ГКП "Теплоцентр", принадлежащего акимату Федоровского района, передаёт BaigeNews.kz.

По результатам анализа установлено, что предприятие не исполнило статьи затрат тарифной сметы более чем на 5%, что привело к необоснованному получению дохода. Кроме того, выявлены факты нецелевого использования амортизационных отчислений на сумму свыше 30 млн тенге.

В результате прокурорского надзора принято решение о снижении тарифов на теплоснабжение для жителей села Федоровка.

С 1 марта 2025 года стоимость отопления для населения уменьшится на 15,6% – с 11 183,83 тенге до 9 435,5 тенге. Тариф для предпринимателей также снизится – с 10 795,87 тенге до 8 880,68 тенге. Это решение защитит права 484 абонентов, включая 31 предпринимателя.

Прокурор Федоровского района Турар Телемисов провел встречу с руководством Теплоцентра, где разъяснил последствия нарушений и призвал строго соблюдать закон.