Предпринимателям не нужно будет получать согласие супруга на получение кредита

Также будет упрощена процедура получения онлайн-микрокредита индивидуальными предпринимателями, передаёт BaigeNews.



Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект поправок по вопросам банковской и микрофинансовой деятельности. Документом предусматривается закрепление требования по публикации банками в том числе на интернет-ресурсе актуальной информации по тарифам по платежам и (или) переводам денег, введение исключения на получение согласия супруга (супруги) физического лица при предоставлении банковского займа или микрокредита, не связанного с предпринимательскими целями, а также исключения требований по необходимости применения ЭЦП индивидуальными предпринимателями при кредитовании электронным способом.



Так, минимальный размер банковского займа или микрокредита (за исключением займов или микрокредитов, подлежащих рефинансированию, а также займов или микрокредитов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности), по которому необходимо согласие супруга (супруги) на получение банковского займа или микрокредита планируют установить в размере 1 000 МРП (3 692 000 тенге в 2024г.).



Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 сентября.