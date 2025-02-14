Предпринимателя наградили медалью в ВКО
"Я просто не мог стоять в стороне, когда видел, что людям угрожает опасность", - сказал герой.
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Вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев вручил медаль "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" руководителю крестьянского хозяйства "Өркен" Талғату Мұсірәт за мужество и самоотверженность, проявленные при пожаре в жилом доме и спасении людей, передаёт BaigeNews.kz.
"Талғат Мұсірәт продемонстрировал настоящий героизм, который требует не только смелости, но и большой ответственности. Его поступок вдохновляет и является примером для всех. Такие люди – настоящие герои своего времени, и мы гордимся их подвигами", - сказал вице-министр.
Напомним, 7 февраля в селе Айнабулак Зайсанского района Восточно-Казахстанской области произошёл пожар в частном жилом доме. До прибытия пожарных подразделений сосед Талғат Мұсірәт, рискуя своей жизнью, проник через окно в сильно задымлённый дом и спас пожилую женщину и четверых детей.
Герой выразил благодарность за награду и отметил:
"Я просто не мог стоять в стороне, когда видел, что людям угрожает опасность. Я действовал инстинктивно, и если бы мне пришлось снова оказаться в такой ситуации, я бы поступил так же. Главное для меня – это спасённые жизни".