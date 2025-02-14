Вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев вручил медаль "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" руководителю крестьянского хозяйства "Өркен" Талғату Мұсірәт за мужество и самоотверженность, проявленные при пожаре в жилом доме и спасении людей, передаёт BaigeNews.kz.

"Талғат Мұсірәт продемонстрировал настоящий героизм, который требует не только смелости, но и большой ответственности. Его поступок вдохновляет и является примером для всех. Такие люди – настоящие герои своего времени, и мы гордимся их подвигами", - сказал вице-министр.

Напомним, 7 февраля в селе Айнабулак Зайсанского района Восточно-Казахстанской области произошёл пожар в частном жилом доме. До прибытия пожарных подразделений сосед Талғат Мұсірәт, рискуя своей жизнью, проник через окно в сильно задымлённый дом и спас пожилую женщину и четверых детей.

Герой выразил благодарность за награду и отметил: