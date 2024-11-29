Предпринимательницу оштрафовали на 195 млн тенге в Шымкенте

Директора ТОО, обвиняемую в покушении на дачу взятки должностному лицу в значительном размере, осудили в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

"Т., являясь директором товарищества и будучи осведомленной о возбуждении уголовного дела за незаконные действия при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере производства, хранения и сбыта спиртовой продукции, для дачи взятки должностному лицу в мае 2024 года встретилась с руководителем 1-Управления ДЭР и передала ему 20 000 долларов и 1 000 000 тенге за общее покровительство и избежание уголовной ответственности, где и была задержана", - сообщили в суде.

Женщина признана виновной по части 3 статьи 24, части 2 статьи 367 УК РК. Ей назначено наказание в виде штрафа в 20 кратном размере суммы взятки, что составляет 195 641 856 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в госорганизациях.