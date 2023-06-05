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Предприниматели своими силами заасфальтировали дорогу в Уральске
Уральские предприниматели своими силами уложили асфальт на одной из центральных улиц города. На этом участке в основном расположены бизнес-объекты, а дорожное полотно с годами пришло в негодность. Не дождавшись ответа от местных властей, бизнесмены взяли дело в свои руки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Улица Ахмирова в районе Центрального рынка своего рода Уолл-стрит Уральска. Здесь расположен целый ряд бизнес-объектов. И здесь же единственный участок дороги без асфальта доставлял массу неудобств местным предпринимателям. Что называется "не пройти, не проехать". Пока власти искали в бюджете финансы на строительство дороги, уральцы закатали в неё немалые деньги из собственных карманов.
"До этого сколько, лет 20 дорогу не делали. Было бездорожье. Собрались со всеми соседями и сделали дорогу. Соседи наши на следующей улице тоже собрали, помогли. 12 человек по-моему. Все по разному, кто 500, кто 900, кто как мог, так и собрали", - сказал предприниматель Артур Тасбулатов.
"На этой улице все – бизнесмены. Они очень много вклад сюда вносят. Постоянно разбито было. Я по вечерам выхожу и гуляю, смотрю, бизнесмены сами выходят, подметают свою территорию, чистят всё. Это очень много значит, потому что эта улица в течение 15 лет освещается за счёт бизнесменов", - отметил житель Уральска Рафик Манджари.
Владельцы бизнес-объектов много лет обивали пороги акимата, однако ремонт, а затем строительство дороги местные власти постоянно откладывали на неопределенный срок. На проблемный участок обратили внимание депутаты городского маслихата.
"Всем известно, что с каждым годом дорожают строительные материалы, но, несмотря на это, местные предприниматели собрали необходимую сумму, заасфальтировали дорогу, совершили доброе дело. И им хорошо, и жителям этой улицы. Все работы обошлись им в 10 миллионов тенге", - сообщила депутат городского маслихата Нургуль Ашикова.
В областном центре, по данным местных властей, 25% дорог не имеют асфальтового покрытия. В этом году в Уральске за счет компании-недропользователя и госбюджета в городе отремонтируют 45 километров дорожного полотна.
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