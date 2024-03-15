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Предприниматели на месяц отказались от продажи спиртного в СКО

Сегодня, 17:38
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polisia.kz Сегодня, 17:38
Сегодня, 17:38
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Фото: polisia.kz

В селе Карагаш Тайыншинского района СКО по просьбе участкового, имама и аксакалов предприниматели на месяц отказались от продажи спиртного, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сделано это в священный для мусульман месяц Рамадан.

Предприниматели положительно отнеслись к предложению старейшин.

По словам майора полиции Руслана Бекбулатова, в прошлом и начале нынешнего года в селе не было зарегистрировано ни одного преступления, а с 2019 года — ровно столько он обслуживает округ — в Карагаше не было ни одного преступления, совершённого в состоянии опьянения. 

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