Предприниматели на месяц отказались от продажи спиртного в СКО

В селе Карагаш Тайыншинского района СКО по просьбе участкового, имама и аксакалов предприниматели на месяц отказались от продажи спиртного, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сделано это в священный для мусульман месяц Рамадан.

Предприниматели положительно отнеслись к предложению старейшин.

По словам майора полиции Руслана Бекбулатова, в прошлом и начале нынешнего года в селе не было зарегистрировано ни одного преступления, а с 2019 года — ровно столько он обслуживает округ — в Карагаше не было ни одного преступления, совершённого в состоянии опьянения.