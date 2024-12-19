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Предприниматели Балхаша винят новый автобан в своем банкротстве

Они лишились клиентов из-за дороги.

Сегодня, 06:08
АВТОР
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скриншот из видео Сегодня, 06:08
Сегодня, 06:08
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Фото: скриншот из видео

Бизнесмены Балхаша винят новый автобан в своем банкротстве. Трасса идет в обход города – и теперь в кафе, магазины и на заправки, которые расположены при въезде и выезде, никто не заезжает, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Наши предприятия остались без средств к существованию, потому что наши здания, наши сооружения, наша земля стала неликвидной. При учете строительства дорог забыли про нас, про 60 предприятий малого и среднего бизнеса", - говорит предприниматель Лариса Кичирко.

Почти на 10 километрах старой дороги близ Балхаша работают десятки кафе, магазинов, заправок и шиномонтажных мастерских. Бизнес был прибыльным, а трафик – высоким. Там первыми встречали дальнобойщиков, а летом еще и туристов. Теперь все они проезжают мимо – по автобану. И с момента его открытия клиентов практически нет.

В акимате успокаивают. Говорят, уже определили место для бизнеса на новой трассе. Вот только сами предприниматели заявляют, что новые участки им не по карману, плюс строительство. У чиновников они просят закрепить за ними землю, равноценную старой. 

Они намерены выдвинуть требования акиму.

"Уже предусмотрены территории для придорожного сервиса: 11 гектаров на трассе и дополнительно 20 гектаров, где планируется размещение более 100 объектов МСБ. Участки будут предоставляться только через аукционы", - прокомментировал заместитель акима г. Балхаша Руслан Сыздыков.

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