Предпринимателей будут штрафовать за неудовлетворение требований потребителя на досудебном этапе

Новым законопроектом упрощается система рассмотрения жалоб потребителей, передаёт BaigeNews. Теперь у них появится выбор способов защиты своих прав: напрямую подать иск в суд, обратиться в госорган для привлечения продавца к ответственности либо обратиться в арбитраж, к медиатору или в общественные объединения потребителей, ассоциации, к омбудсмену.

Вместе с тем вводится гражданско-правовая ответственность предпринимателей в пользу потребителей, чьи права были нарушены и не разрешены на досудебном этапе. Суд будет взыскивать с продавца (изготовителя, исполнителя) штраф в случае неудовлетворения требований потребителя в добровольном порядке. Размер штрафа будет составлять от 10% до 50% от суммы иска (чем меньше сумма иска, тем больше размер штрафа). Данная норма будет мотивировать предпринимателей добровольно устранять нарушения на досудебном этапе.