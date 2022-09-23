В Астане предприниматель выиграл суд против министерства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой сайт Есильского районного суда.

Название ведомства не указывается. Поясняется, что гражданин обратился в суд с иском к министерству о взыскании суммы задолженности по договору.

"Судом установлено, что между министерством и истцом заключен договор купли-продажи нематериальных активов на определённый срок на общую сумму миллион тенге. Ввиду исполнения договорных обязательств истцом министерством подписан акт приёма-передачи предмета договора. Однако оплата причитающейся истцу суммы не произведена. Представитель министерства с требованиями истца согласился и пояснил, что в связи с окончанием финансового года неосвоенные средства были возвращены в бюджет, и истцу своевременно не произведена оплата по условиям. С целью погашения кредиторской задолженности перед поставщиком задолженность включена в проекты бюджетных программ, одобренных ведомственной бюджетной комиссией министерства", - пояснили в суде.

Иск удовлетворён частично. С министерства в пользу истца взыскана сумма задолженности по договору, а также судебные расходы.

Решение суда не обжаловалось и вступило в законную силу.