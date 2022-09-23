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BaigeNews.kz Вчера, 04:49
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Фото: BaigeNews.kz

Предприниматель выиграл суд против министерства

В Астане предприниматель выиграл суд против министерства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой сайт Есильского районного суда.
 
Название ведомства не указывается. Поясняется, что гражданин обратился в суд с иском к министерству о взыскании суммы задолженности по договору.
 
"Судом установлено, что между министерством и истцом заключен договор купли-продажи нематериальных активов на определённый срок на общую сумму миллион тенге. Ввиду исполнения договорных обязательств истцом министерством подписан акт приёма-передачи предмета договора. Однако оплата причитающейся истцу суммы не произведена. Представитель министерства с требованиями истца согласился и пояснил, что в связи с окончанием финансового года неосвоенные средства были возвращены в бюджет, и истцу своевременно не произведена оплата по условиям. С целью погашения кредиторской задолженности перед поставщиком задолженность включена в проекты бюджетных программ, одобренных ведомственной бюджетной комиссией министерства", - пояснили в суде.
 
Иск удовлетворён частично. С министерства в пользу истца взыскана сумма задолженности по договору, а также судебные расходы.
 
Решение суда не обжаловалось и вступило в законную силу.
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#суд #министерство #предприниматели #бизнес
Журналист
Вчера, 04:49
506
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