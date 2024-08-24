Предприниматель строит школу за свой счёт в затопленном актюбинском селе

В селе Нура Актюбинской области предприниматель строит школу за свой счёт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Когда школа на 60 мест в затопленном в паводок селе Нура Иргизского района будет построена, по заключению оценочной комиссии здание учебного учреждения у предпринимателя выкупит акимат района.

Ранее аким Иргизского района и руководство ТОО "Куанышбек" подписали меморандум о сотрудничестве. После этого в селе Нура начались строительные работы.

"Во время рабочей поездки акима Актюбинской области в Иргизский район состоялось совещание. Именно тогда подняли вопрос строительства школы, но было понятно, что успеть построить её в срок будет сложно. Мы внесли предложение: построить школу на свои средства, а акимат потом выкупит. Это был действенный способ быстро приступить к работе, не теряя времени. После того, как завершится строительство, произведут оценку объекта. Проектно-сметную документацию мы подготовили самостоятельно. По соглашению стоимость работ не должна превышать 505,6 млн тенге", – рассказал исполнительный директор ТОО "Куанышбек" Рауан Мадинов.

По его словам, большая часть строительных материалов местного производства, то есть с Актюбинской области. Цемент для фундамента и кирпичи также были привезены из Актобе.

"Арматура, кровельное покрытие были доставлены из Актобе, теплоизоляционные материалы – из Мугалжарского района. Мы хотим завершить строительство до конца года. Но есть проблема с дорогой. Наши машины со стройматериалами застревают на полпути, тем самым создавая нам проблемы", – говорит Рауан Мадинов.

Следует отметить, что дома для жителей из Нуры строятся в месте Сарыоба. Там возводят 63 дома. К строительству было привлечено 11 компаний. К домам уже подведены сети газо-, водо- и электроснабжения.