Воспользовался ситуацией: в Актобе продавали социальный сжиженный газ по завышенной цене

В городе Хромтау Актюбинской области предприниматель, воспользовавшись дефицитом газа, продавал социальный сжиженный газ по завышенной цене — 70 тенге вместо установленной 59 тенге, передаёт BaigeNews.kz. Обратив внимание на высокую цену на заправке вдоль трассы "Самара-Шымкент", горожанин подал жалобу.

На основании поступивших по данному факту материалов Департаментом торговли и защиты прав потребителей по Актюбинской области были тщательно изучены обстоятельства дела и установлено, что действия автозаправочной станции нарушают часть 4 статьи 193 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. На владельца автозаправочной станции был составлен административный протокол и наложен штраф.

"Сжиженный газ пользуется большим спросом среди автовладельцев в Актобе. В области зарегистрировано более 50 тысяч автомобилей, использующих газ, а также транзитные транспортные средства. В последнее время наблюдается дефицит сжиженного газа на автогазозаправочных станциях из-за роста его потребления. При этом некоторые недобросовестные предприниматели, воспользовавшись ситуацией, стремятся получить сверхприбыль. Тем не менее, мы хотели бы напомнить предпринимателям, что нельзя необоснованно повышать цены, особенно в ситуации дефицита", - отметил руководитель регионального Департамента Кайрат Раимкулов.

Вместе с тем, в рамках проведения государственного контроля за торговым законодательством на сегодняшний день Департаментом торговли и защиты прав потребителей по Актюбинской области за реализацию на территории Республики Казахстан товара, стоимость которого превышает указанную на ценнике, были привлечены к ответственности 68 субъектов предпринимательства. Эти меры направлены на защиту прав потребителей и обеспечение законности ценовой политики.