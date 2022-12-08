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  • Предприниматель незаконно организовал платные парковки на 5579 участках в столице
realconsult.ru Сегодня, 15:45
350
Сегодня, 15:45
350
Фото: realconsult.ru

Предприниматель незаконно организовал платные парковки на 5579 участках в столице

Монополизировать рынок платных парковок и установить свой тариф ТОО "Парковочное пространство Астаны" помог высокопоставленный чиновник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на антикоррупционную службу.

В госоргане также сообщили, что сейчас прорабатывается вопрос об исключении административной ответственности за уклонение от уплаты за парковку.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 15:45
350
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