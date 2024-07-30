Предприниматель избил чиновника в Алматы

В Алматы возбудили уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия. В качестве подозреваемого задержан предприниматель. Он напал на госинспектора алматинского департамента по управлению земельными ресурсами, передаёт BaigeNews.kz.

По данным СМИ, в июне в отношении предпринимателя начали проверку на предмет соблюдения земельного законодательства и выяснили, что мужчина самовольно занял участок государственной земли, установив там торговый павильон. Бизнесмена оштрафовали и обязали демонтировать торговое место.

Стало ли это причиной конфликта, выясняют в полиции.