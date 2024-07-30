  • 30 Июля, 19:55
  • BAIGENEWS

Предприниматель избил чиновника в Алматы

Сегодня, 18:36
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 18:36
Сегодня, 18:36
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Фото: polisia.kz

В Алматы возбудили уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия. В качестве подозреваемого задержан предприниматель. Он напал на госинспектора алматинского департамента по управлению земельными ресурсами, передаёт BaigeNews.kz.

По данным СМИ, в июне в отношении предпринимателя начали проверку на предмет соблюдения земельного законодательства и выяснили, что мужчина самовольно занял участок государственной земли, установив там торговый павильон. Бизнесмена оштрафовали и обязали демонтировать торговое место.

Стало ли это причиной конфликта, выясняют в полиции.

"Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Орудие преступления изъято. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

 

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