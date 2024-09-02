Предприниматель из ВКО не может доказать, что у него украли мараловодческое хозяйство

Предприниматель из ВКО четыре года пытается доказать следственным органам, что продал бизнес стоимостью в 80 миллионов тенге мошенникам. Сделка была выгодна всем, кроме него самого. Денег доверчивый бизнесмен от покупателей не получил и обратился в правоохранительные органы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Житель ВКО Кайрат Куанбаев потерял бизнес – мараловодческое хозяйство и единственное жильё. По словам пенсионера, всё, что произошло с ним, похоже на сценарий детектива.

Алло, мы ищем стартап на миллиард

В 2019 году пенсионер Куанбаев пережил инсульт, правую часть тела парализовало. По состоянию здоровья он решил продать крестьянское хозяйство "Хаир-Кумин" - это жилой дом, конюшни, бани-сауны, склады, спецкомплекс для консервации пант, коровник и земельный участок. На объявление вскоре откликнулись двое мужчин. Они позвонили и представились руководителями ТОО. Очень быстро вошли в доверие и уговорили фермера продать хозяйство, но оплату произвести чуть позже - в конце месяца. Ситуацию объяснили проблемами с получением кредита на сельскохозяйственный стартап.

"Сказали, что сделали заявку в КазАгро и скоро должны получить 1,5 миллиарда тенге. Поэтому нужно срочно заключить договор купли-продажи, так как в банке важно предоставить активы для получения кредита. Мы договорились встретиться в Зыряновске. Я не мог передвигаться самостоятельно. Меня привезли туда двое друзей. Я был в очень плохом состоянии. И деньги срочно нужны были: моя дочка собиралась выходить замуж. Я подумал, если что-то со мной случится, хоть детям оставлю что-то. Мы подписали договор купли продажи, а также соглашение - "гарантийное обязательство", в котором говорилось о том, что они переведут полную сумму в конце месяца", - рассказал Кайрат Куанбаев.

Стартап или мошенничество?

Однако ни в конце октября, ни в другие месяцы расчёта не было. Покупатели начали ссылаться на проблемы с получением кредита в банке. Переговоры длились до тех пор, пока фермер случайно не узнал, что крестьянское хозяйство оформлено на третье лицо. Тогда он подал заявление в полицию. В октябре 2020 года было возбуждено уголовное дело по факту кражи, подделки документов, а также мошенничества.

"Доказательств аферы очень много. Оказывается, данное ТОО было создано за шесть дней до подписания нашего с ними договора купли- продажи. Установлено, что учредитель компании номинальный. А адрес, указанный в регистрации, им не принадлежит. Выяснилось, что никаких заявок в "КазАгро" от ТОО не поступало и ни в какие другие банки тоже", - сообщил потерпевший.

ТОО создано для одноразовой преступной схемы, подтверждает адвокат фермера.

"Об этом говорят следующие факты: отсутствие трудового коллектива, материально-технического оснащения, банковского счёта, кассового аппарата, отсутствие по месту нахождения (фиктивный адрес), номинальный учредитель. Однако почему-то прокуратура и ДГД ВКО не инициируют иск в суд", - говорит юрист Мадина Аулабаева.

Колесо Фемиды

В деле имеются телефонные переговоры, стенограммы и гарантийные письма. Но доказать факт обмана по истечении четырёх лет так и не удалось. В прокуратуре ВКО прокомментировали эту ситуацию.

"12.07.2024 года дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. Органом уголовного преследования проведены необходимые следственные действия. Однако достаточных доказательств совершения вышеуказанного преступления не добыто и возможности по их дополнительному сбору исчерпаны. В этой связи прокуратура области с принятым процессуальным решением согласилась. Кроме того, доводы Куанбаева К.С. о незаконности договора купли-продажи проверены судебными органами, и по результатам рассмотрения гражданского дела в удовлетворении иска ему отказано", - сообщили в прокуратуре ВКО.

Практика такова, что при наличии письменного договора купли-продажи потерпевшие должны самостоятельно обратиться в судебные органы и признать сделку недействительной. Но гражданский суд отказал в удовлетворении иска из-за отсутствия процессуального документа о виновности лиц. Данное решение теперь стало препятствием для передачи уголовного дела в суд, говорит потерпевший. Получился замкнутый круг.

"Я считаю, что правоохранительные органы ВКО покрывают преступников, потому что в следственном департаменте и Генеральной прокуратуре с нашими доводами согласились и дали конкретные указания отменить решение о прекращении дела. Но на местах не прорабатывают их", - говорит предприниматель.

Больше всего потерпевшего возмущает тот факт, что ответчик, который вначале обещал и уклонялся от оплаты, потом заявил, что давно рассчитался с фермером наличкой.

"Бухгалтер якобы была свидетелем передачи денег. И она якобы молча наблюдала, как мне передали наличку. Но она же прекрасно знает, что нужно было внести деньги в кассу ТОО, а потом делать перечисление по расходно-кассовому ордеру. Если бы он мне передал наличкой, то тогда хотя бы попросил бы расписку об этом", - говорит Куанбаев.

Кайрат Куанбаев, в прошлом юрист, говорит, что сам не понимает, как купился на уловки "аферистов". Предложение навести порядок в заброшенном хозяйстве его сбило с толку. Требования своих покупателей он выполнял безукоризненно, подписал все необходимые документы, а когда деньги не поступили, понял, что стал героем детективной драмы. По словам потерпевшего, дело обещали взять на контроль в Генеральной прокуратуре, которая запрос корреспондента BaigeNews.kz почему-то перенаправила в ВКО, не объяснив причину.