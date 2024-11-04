Предотвратить деменцию проще чем лечить: Кому пора обращаться к врачу

Во всем мире увеличивается число людей с диагнозом деменция. По данным ВОЗ, за прошлый год их количество составило более 55 миллионов. Из них 60% проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. Тем не менее эта болезнь не щадит никого. Она также коснулась короля Великобритании Карла III, Маргарет Тэтчер, Робина Ульямса, Брюса Уиллиса и многих других знаменитостей. У всех болезнь диагностировали после 60 лет жизни.

В Казахстане проживают около трех миллионов людей в возрасте 60 лет и старше. Из них потерей памяти страдают порядка 10 тысяч человек. Но эксперты утверждают, что реальное количество заболевших деменцией в разы больше. Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Жибек Жолдасова, врач-психотерапевт, проводит лечение пациентам, которые потеряли память, страдают деменцией и болезнью Альцгеймера. По ее словам, заложниками этих недугов становятся пожилые люди, которым врачи вовремя не выявили нарушение когнитивных функции головного мозга. Также в обществе потерю памяти в старческом возрасте воспринимают нормой.

Самый молодой пациент в практике у врача – женщина 32 лет. Ей диагностировали деменцию после реанимации и гипоксии головного мозга.

"Согласно официальной статистике, у нас пациентов с деменцией около 10 тысяч, но эти данные недостоверны. По моим расчетам должно быть около 200 тысяч человек. То есть примерно 10-11% пожилых людей во всем мире страдает тем или иным видом деменции. У нас это связано как раз таки с тем, что не выявляют пожилых пациентов с когнитивными расстройствами, и это искажает истинные данные. Естественно, статистики по областям тоже нет. Но учитывая, что я нахожусь в Алматы, то чаще всего ко мне обращаются местные жители и из Алматинской области. Но также приезжают пациенты обращаются со всего Казахстана и Средней Азии. К сожалению, география очень широкая. Так как в постсоветском пространстве специалистов по деменции особо не было", - поделилась врач.

Нейрохирург Чингиз Шашкин рассказал, что чаще всего пациенты обращаются за помощью, когда шансы стабилизировать когнитивные функции головного мозга сводятся к нулю.

"Сложностей очень много. Таких пациентов становится все больше и больше. Либо ранее их диагностировали меньше, либо на самом деле увеличивается количество заболевших людей. Если придерживаться официальной статистики Минздрава, у нас в два раза меньше пациентов, чем в принятой общемировой статистике. Но мы склонны доверять статистике ВОЗ. Пациентов с болезнью Паркинсона только в Казахстане насчитывают около 30 тысяч человек, а с болезнью Альцгеймера в пять раз больше, то есть 150 тысяч. Это не учитывая смешанные виды деменции. Представляете, это целая армия пациентов, которые зачастую обращаются в довольно запущенном состоянии. С ними никто не занимается и не уделяет должного времени. В таких случаях ни медикаментозная, никакая терапия уже неэффективна", - утверждает он.

Как сообщает ведущий мировой медицинский журнал The Lancet, в этом году ученые выявили 14 основных модифицированных факторов риска, которые повышают риски развития деменции. При этом они утверждают, что около 45% случаев деменции можно предотвратить.

"Среди хронических заболеваний к факторам риска относятся: артериальная гипертония, наличие сахарного диабета, черепно-мозговые травмы, депрессия среднего и пожилого возраста, метаболический синдром или ожирение. Если мы будем контролировать все 14 факторов, то можно снизить шансы на заболевание деменцией на 45%. Причем количество этих факторов риска периодически растет. Например, в 2020 году было 12 факторов. В этом году уже добавили официально два новых", - отметила Жибек Жолдасова.

Малоподвижный образ жизни, загрязнение окружающей среды и воздуха, снижение слуха и зрения, повышенный уровень холестерина, низкий уровень образования и изоляция пожилых пациентов также способствует появлению деменции.

"Легкую стадию у нас как раз таки считают нормальным проявлением старости, когда появляется забывчивость, снижение памяти на текущие события, переспрашивание, трудности подбора слов, потеря вещей, то есть забыли, что и куда положили. Конечно, такое состояние встречается у всех, в зависимости от того заболели ли мы или перенесли стресс, ночью не выспались. Но тем не менее, если эти симптомы становятся регулярными, ежедневными, то необходимо обратиться к врачу. Многие у нас считают, что снижение памяти с возрастом – это норма. На самом деле я всегда говорю о том, что словарный запас с возрастом должен расширяться. Это как раз таки дает, наоборот, улучшение памяти", - утверждает врач-психотерапевт.

Как заявляет Жибек Жолдасова, порядка 100 заболеваний являются причиной возникновения деменции. Одна из ярких причин – болезнь Альцгеймера.

"60-80% причин деменции — это как раз таки болезнь Альцгеймера. Диагноз у психиатров звучит так – деменция при болезни Альцгеймера. На втором месте – сосудистая деменция. То есть это люди, которые перенесли инсульт и имеют снижение когнитивных функций. На третьем месте – деменция с тельцами Леви. Это сочетание когнитивного снижения памяти с галлюцинациями и синдромами Паркинсона. Вот когда эта триада заболеваний встречается у пациента, и симптомы появились в течении двух-трех лет, то это деменция с тельцами Леви. Ну и остальные виды деменции встречаются намного меньше и бывают единичные случаи", - рассказала врач-психотерапевт.

Чингиз Шашкин рассказал, что показатели лечения и реабилитации болезни Альцгеймера неудовлетворительны.

"Что касается болезни Альцгеймера, то у нас ситуация плачевная. Так как мало эффективных специалистов. Большинство неврологов не знают, как правильного диагностировать деменцию, какие тесты необходимо провести. В свою очередь психиатры и психотерапевты дают наводку неврологам, хотя это болезни нарушения когнитивных функций и памяти. В любом случае, лечение ведут совместно – неврологов и психотерапевтов. Нужно отметить, что все же есть активные психотерапевты и неврологи, которые изучают эту тему и занимаются лечением. Но их мало, а болеющих много", - заявил врач.

Жибек Жолдасова отметила, что, в государственных поликлиниках пожилым пациентам часто отказывают в бесплатных антидементных препаратах. Врачи не оформляют инвалидность в силу их возраста.

"Проблем очень много. Единственный плюс, который мы получили в 2020 году, внесли в перечень бесплатных препаратов оба антидементных лекарства Донепезил и Мемантин. Но очень часто в государственных поликлиниках отказывают в этих лекарствах. В отдаленных регионах даже не знают, что их можно получить бесплатно от государства. Кроме того, так как деменцией страдают в основном пожилые люди, то им часто им отказывают в оформлении инвалидности. Также отказывают оформлять пособия по уходу и в статусе индивидуального помощника для ухаживающих. Я с этим постоянно борюсь. Мои письма в Министерство здравоохранения РК заканчиваются только отписками. Поэтому на сегодня эта проблема остается актуальной", - поделилась врач-психотерапевт.

Первая причина проблемы – неквалифицированные врачи. Они не могут правильно определить и установить деменцию у пациентов. В результате чего, пожилые люди скитаются в поисках лекарств.

Вторая причина – неосведомленность населения о признаках деменции. Поэтому близкие больного не сразу обращают внимание на изменения в поведении пожилого человека.

"Дефицита врачей в стране нет, есть дефицит знаний у врачей, которые мало проходят повышение квалификации. На курсах и круглых столах мало говорят о деменции и методах ее лечения. В целом отсутствует осведомлённость как медиков, так и людей. Люди в семьях тоже не обращают внимание на легкую стадию, обнаруживают деменцию слишком поздно. Большая часть, около 60% моих пациентов, приходят ко мне на средней и тяжелой стадии, когда мало что можно сделать. В таких случаях можно только стабилизировать состояние, устранить некоторые симптомы. Но выраженного улучшения, к сожалению, мы уже практически не добьемся. Если бы пациенты обращались на лёгкой стадии, то и результаты были бы лучше. Мы бы смогли пациента стабилизировать лет на пять. Поэтому на данный момент нужно информировать людей пожилого возраста и врачей", - рассказала спикер.

Как отметил Шашкин, в мире уже проводят научные исследования по внедрению новых методов лечения деменции. В будущем, возможно, будут применять стимуляцию головного мозга.

"Мы лечим любых пациентов с неврологическими заболеваниями, в том числе с болезнью Паркинсона, Альцгеймера и любых других видов деменции. В основным занимаемся лечением болезни Паркинсона. Так как некоторые пациенты подлежат нейрохирургическому лечению, проводим операции. К сожалению, сейчас деменция и болезнь Альцгеймера не подлежат оперативному лечению. Но в мировой практике проводятся научные клинические исследования по использованию нейромодуляции, то есть стимуляции головного мозга для улучшения памяти при деменции. Но пока что еще в широкую практику эти операции не внедрены и говорить о их тотальной эффективности рановато. Но работа в этом направлении двигается и обнадеживающие результаты уже есть", - заявил врач.

Для диагностики деменции врачи проводят ряд исследований головного мозга: МРТ, ТАП-тест и другое.

"Если невролог подозревает деменцию у пациента, то он его направляет к психотерапевту. Он в свою очередь проводит ряд международных тестов и выявляет уровень деменции. Назначает обязательно МРТ головного мозга и специальные исследования на увеличения объемов гиппокампа, также на атрофические изменения головного мозга. Если есть внутренняя гидроцефалия, то мы проводим ТАП-тест, выводим спинномозговую жидкость, чтобы посмотреть эффективность снижения внутричерепного давления. Если нет, то приступаем к консервативному лечению. Это лечение заключается не только в приеме препаратов, но и специальные реабилитационные курсы. Меняем полностью образ жизни пациента: прививаем ему правильные пищевые привычки, здоровый и подвижный образ жизни, логопедия, реабилитация", - рассказал он.

Как отмечает нейрохирург, легче предотвратить деменцию, соблюдая правильный образ жизни и своевременно проходить скрининг. Так как бороться с последствиями болезни куда сложнее.

"Вообще препаратов, которые помогают снять деменцию, в мире не так много. У нас их два. Но их эффективность не такая высокая. Эти таблетки как помогают, так и вызывают побочные эффекты. То есть это не является панацеей. В целом деменцию проще предупредить, нежели лечить. И выявлять ее надо на стадии умеренных когнитивных нарушений, когда человек только начинает испытывать проблемы с памятью. Есть специальный генетический тест – APOE4, он выявляет вероятность к заболеванию деменцией. Его следует пройти тем, у кого в роду есть проблемы с нарушением памяти. Важно, чтобы пациент был социализирован в обществе, общался с людьми, положительный климат в семье, никаких стрессов", - рассказал он.

По словам спикера, сейчас за границей наблюдается положительная динамика лечения деменции. В Южной Корее и других развитых странах начали акцентировать внимание на организациях по типу пансионатов, где больным оказывают полную необходимую медицинскую и социальную помощь.

"Пожилые люди с признаками деменции и других неврологических заболеваний могут поселиться в этих пансионатах, где лечение проводят профессиональные специалисты. Условия проживания максимально приближены к домашним. Для пациентов создают домашний уют, а не больничные условия для того, чтобы была благоприятная атмосфера. Здесь они могут также заниматься своими хобби и делами. Плюс общение со своими сверстниками и постоянное наблюдение врачей, физическая когнитивная реабилитация продолжается каждый день. Это большая возможность для тех, кто не в силах обеспечить лечение на дому. А это, мне поверьте, очень сложно – обеспечить больного врачебной бригадой. Поэтому пациенты помещаются в такие пансионаты. Это дает значительные результаты. Там свободное посещение, если пациент захочет, он может съездить домой. То есть более либеральные условия. Конечно, это недешевое удовольствие. Зачастую люди вынуждены платить крупные суммы. Но зато это дает позитивный результат" - рассказал нейрохирург.

Также врач отметил, что данную практику можно применить в Казахстане и внедрить в домах престарелых.

"К сожалению, дома престарелых в нашей стране далеки от такого подхода к пожилым людям. Больше используют казенный подход. Но в случае, если будет переформатирование процессов, то вполне реально за короткое время внедрить эту систему. Дом престарелых - это дополнительный стресс для пожилого человека. Кроме того, такие пациенты ни в коем случае не должны ложиться в психиатрические стационары для лечения деменции", - пояснил Чингиз Шашкин.

Нейрохирург отметил, что волшебной таблетки от деменции нет. Но фармацевтические компании работают над этим. Результаты пока неутешительные.

"Сейчас фарминдустрия очень сильно нацелена на исследования новых препаратов, в том числе антидементов. Но, к сожалению, пока нет убедительных данных, что они дают хороший эффект. Поэтому мы не можем применять их на практике. Лечение пациентов с деменцией всегда проблематично. Поэтому, думаю, упор нужно делать на превентивные меры: лечение хронических заболеваний – артериальная гипертония, сахарный диабет, депрессия, а также профилактику эмоционального выгорания работника и многое другое. Люди должны понимать, что если они сменят свои пищевые привычки, то уже понижается риск заболевания деменцией", - сообщил спикер.

В крупных городах Казахстана открыты Центры активного долголетия для пожилых людей. Здесь они могут принимать участие в культурной жизни общества: петь, танцевать, рисовать, сшить и печь. Также приобщать себя к физической культуре и спорту, увлекательным занятиям и добровольческой деятельности. Как утверждают эксперты, эти занятия способствуют уменьшению риска развития деменции.