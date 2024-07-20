Предотвратили взрыв огнеборцы в области Жетісу
Вчера, 23:54
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Вчера, 23:54Вчера, 23:54
64Фото: pixabay.com
В Панфиловском районе области Жетісу произошло загорание кровли частного жилого дома и деревянного навеса, передает BaigeNews.kz.
"Благодаря слаженным действиям спасателей предотвращён взрыв газовых баллонов. Пожар, охвативший площадь в 163 кв.м полностью ликвидирован", - сообщили в ДЧС области.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.