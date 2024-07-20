  • 21 Июля, 00:16
  • BAIGENEWS

Предотвратили взрыв огнеборцы в области Жетісу

Вчера, 23:54
АВТОР
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pixabay.com Вчера, 23:54
Вчера, 23:54
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Фото: pixabay.com

В Панфиловском районе области Жетісу произошло загорание кровли частного жилого дома и деревянного навеса, передает BaigeNews.kz.

"Благодаря слаженным действиям спасателей предотвращён взрыв газовых баллонов. Пожар, охвативший площадь в 163 кв.м полностью ликвидирован", - сообщили в ДЧС области.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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