Предотвращен взрыв 5 газовых баллонов при пожаре в Акмолинской области
Сегодня, 03:29
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Сегодня, 03:29Сегодня, 03:29
101Фото: скриншот с видео МЧС РК
В селе Талапкер Акмолинской области произошло возгорание одного из частных жилых домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Оценив обстановку огнеборцы подали ствол в места наиболее интенсивного выхода дыма из-под карнизов. В ходе тушения пожарные совместными усилиями вынесли из огня 5 газовых баллона в безопасную зону и ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров", - сообщили в МЧС.
Пострадавших нет.
МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту.
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