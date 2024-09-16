Предотвращен взрыв 5 газовых баллонов при пожаре в Акмолинской области

В селе Талапкер Акмолинской области произошло возгорание одного из частных жилых домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Оценив обстановку огнеборцы подали ствол в места наиболее интенсивного выхода дыма из-под карнизов. В ходе тушения пожарные совместными усилиями вынесли из огня 5 газовых баллона в безопасную зону и ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров", - сообщили в МЧС.

Пострадавших нет.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту.