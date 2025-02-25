  • 25 Февраля, 18:49
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Предостеречь от неверного шага: Студентам Усть-Каменогорска рассказали о вреде наркотиков

Сегодня, 18:30
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Предостеречь от неверного шага: Студентам Усть-Каменогорска рассказали о вреде наркотиков Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30
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На базе Усть-Каменогорского многопрофильного технологического колледжа прошла важная встреча со студентами в рамках принципа "Закон и порядок" по профилактике наркомании среди молодежи, передаёт BaigeNews.kz

На мероприятии спикерами выступили представитель городской прокуратуры и врач-нарколог, которые поделились с молодежью важной информацией о вреде наркотиков и последствиях наркозависимости.

Также они рассказали о мерах профилактики наркомании и важности соблюдения закона, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья и будущего.

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