Предостеречь от неверного шага: Студентам Усть-Каменогорска рассказали о вреде наркотиков
Сегодня, 18:30
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Сегодня, 18:30Сегодня, 18:30
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На базе Усть-Каменогорского многопрофильного технологического колледжа прошла важная встреча со студентами в рамках принципа "Закон и порядок" по профилактике наркомании среди молодежи, передаёт BaigeNews.kz.
На мероприятии спикерами выступили представитель городской прокуратуры и врач-нарколог, которые поделились с молодежью важной информацией о вреде наркотиков и последствиях наркозависимости.
Также они рассказали о мерах профилактики наркомании и важности соблюдения закона, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья и будущего.
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