На базе Усть-Каменогорского многопрофильного технологического колледжа прошла важная встреча со студентами в рамках принципа "Закон и порядок" по профилактике наркомании среди молодежи, передаёт BaigeNews.kz.

На мероприятии спикерами выступили представитель городской прокуратуры и врач-нарколог, которые поделились с молодежью важной информацией о вреде наркотиков и последствиях наркозависимости.

Также они рассказали о мерах профилактики наркомании и важности соблюдения закона, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья и будущего.