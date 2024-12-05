Предновогодний урожай: полицейские Казахстана изъяли огромную партию алкоголя

В Казахстане сотрудники Министерства внутренних дел провели отработки по предупреждению и выявлению преступлений, связанных с нелегальным оборотом этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной (никотиносодержащей) продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Основное внимание уделено пресечению каналов незаконных крупнооптовых поставок фальсифицированной и контрабандной продукции в регионы.

"За три дня операции выявлено и изъято из незаконного оборота более 7 тонн спиртосодержащей продукции без соответствующих документов. Конфисковано почти 160 тысяч пачек нелегальных сигарет, свыше 26 тысяч вейпов, порядка 34 тысячи картриджей к ним, 35 тысяч масляных кубиков и более одной тысячи снюсов", - сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Начато 17 досудебных расследований, 18 административных производств, а также 35 материалов были направлены в Агентство по финансовому мониторингу и Комитет государственных доходов для принятия мер.

"К примеру, в Павлодаре сотрудниками полиции обнаружен склад с большим количеством нелегальных электронных сигарет, запчастей и жидкости для их заправки. Изъято 3,5 тысячи вейпов, порядка 10 тысяч запчастей к ним и 3,7 тысяч единиц жидкости, предназначенных для заправки курительных сигарет", - проинформировали в МВД.

В результате был задержан 30-летний владелец товара. Общая сумма конфискованных изделий составила 150 млн тенге.

"В Алматинской области сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью установлен факт незаконного производства и реализации алкогольной продукции. В подпольном цеху, расположенном в частном доме у местного жителя, обнаружено и изъято 2 тонны 600 литров алкоголя, 500 литров сырья, 65 литров готовой продукции, 60 литров этилового спирта. Общий объем изъятой продукции составил 3 тонны 225 литров, а причиненный ущерб свыше 4,5 млн тенге. Необходимо отметить, что подобная конфискованная подакцизная продукция сомнительного происхождения представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан. Отсутствие сертификации и контроля качества значительно увеличивают риск отравлений и других негативных явлений. Работа по ликвидации незаконной торговли и теневого производства алкогольной и табачной продукции продолжается", — отметил Куандык Алпыс.

Ранее сообщалось, что сотни литров алкоголя и крупную партию сигарет изъяли у женщины в СКО.