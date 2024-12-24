28-31 декабря в Астане проведут соғым FEST. Свою продукцию предложат фермеры из Акмолинской, Абайской и Павлодарской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата столицы.

"Мероприятие будет проходить на парковке ТРЦ "Koktal" по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12а", - говорится в объявлении.

Также в торгово-развлекательном центре в эти дни пройдёт полюбившаяся горожанам городская сельскохозяйственная ярмарка. Здесь будут представлены продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана — Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей.

"Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое. Ярмарка будет работать 28-31 декабря с 10:00 до 22:00. Соғым FEST пройдет 28-31 декабря с 07:00 до 17:00", - добавили в акимате.

Ранее сообщалось, на сколько подорожали мясо, сахар и овощи в Казахстане.