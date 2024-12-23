В Астане государству возвращено 15 квартир, предназначенных многодетным семьям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Изучением судебных актов прокуратурой проведен анализ исполнения договоров о государственных закупках.

Установлено, что с 2022 года застройщиком не исполнены договорные обязательства по строительству многоквартирного жилого дома (далее-МЖК) и передаче на баланс уполномоченному органу 15 квартир, которые предназначены многодетным семьям. МЖК являлся проблемным.

"По акту прокурорского надзора 10 квартир переданы на баланс уполномоченного государственного органа для проведения конкурса и последующего предоставления их многодетным семьям, 5 квартир находятся на стадии передачи. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, "резиновые квартиры" по всему Казахстану проверит МВД.