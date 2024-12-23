Предназначенные многодетным семьям квартиры вернули государству в Астане
Изучением судебных актов прокуратурой проведен анализ исполнения договоров о государственных закупках.
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В Астане государству возвращено 15 квартир, предназначенных многодетным семьям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.
Изучением судебных актов прокуратурой проведен анализ исполнения договоров о государственных закупках.
Установлено, что с 2022 года застройщиком не исполнены договорные обязательства по строительству многоквартирного жилого дома (далее-МЖК) и передаче на баланс уполномоченному органу 15 квартир, которые предназначены многодетным семьям. МЖК являлся проблемным.
"По акту прокурорского надзора 10 квартир переданы на баланс уполномоченного государственного органа для проведения конкурса и последующего предоставления их многодетным семьям, 5 квартир находятся на стадии передачи. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.
Напомним, "резиновые квартиры" по всему Казахстану проверит МВД.
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