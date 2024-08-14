"Предложили салфетки и банку": FlyArystan прокомментировал скандал на борту

Неприятный инцидент произошел с известной телеведущей Ляйлей Султанкызы, передаёт BaigeNews. Она получила травму от упавшей ей на голову тяжелой клади.

В компании FlyArystan прокомментировали ситуацию.

"Информируем, что по прилете рейса КС7326 Шымкент – Астана, во время подготовки к выходу пассажиров из самолета со стороны одного из пассажиров поступила просьба помочь пассажиру Ляйля Султанкызы. Бортпроводники предложили пассажиру салфетки и холодную жестяную банку. Затем, согласно процедуре, объявили о поиске пассажиров с медицинским образованием на борту и проинформировали командира воздушного судна и запросили вызвать врача.



К этому времени откликнулся один из пассажиров с медицинским образованием, а также после получения трапа и завершения необходимых наземных процедур, бортпроводники немедленно сообщили о случившемся сотрудникам аэропорта и запросили квалифицированный медицинский персонал. Однако во время высадки пассажир покинула борт, не дождавшись медиков", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что информации о том, что на борту отсутствует аптечка, со стороны экипажа не было.