"Предложили салфетки и банку": FlyArystan прокомментировал скандал на борту
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Неприятный инцидент произошел с известной телеведущей Ляйлей Султанкызы, передаёт BaigeNews. Она получила травму от упавшей ей на голову тяжелой клади.
В компании FlyArystan прокомментировали ситуацию.
"Информируем, что по прилете рейса КС7326 Шымкент – Астана, во время подготовки к выходу пассажиров из самолета со стороны одного из пассажиров поступила просьба помочь пассажиру Ляйля Султанкызы. Бортпроводники предложили пассажиру салфетки и холодную жестяную банку. Затем, согласно процедуре, объявили о поиске пассажиров с медицинским образованием на борту и проинформировали командира воздушного судна и запросили вызвать врача.
К этому времени откликнулся один из пассажиров с медицинским образованием, а также после получения трапа и завершения необходимых наземных процедур, бортпроводники немедленно сообщили о случившемся сотрудникам аэропорта и запросили квалифицированный медицинский персонал. Однако во время высадки пассажир покинула борт, не дождавшись медиков", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что информации о том, что на борту отсутствует аптечка, со стороны экипажа не было.
"Хотим напомнить, что на борту нашего самолета есть три типа аптечек первой помощи, укомплектованных согласно установленных стандартов. В случае с данным пассажиром, была оказана первая медицинская помощь, поиск и вызов квалифицированного медицинского персонала. Однако пассажир отказался дожидаться врачей", - добавили в пресс-службу авиакомпании.
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