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  • Предложил выпить, а потом избил. Столичные полицейские задержали грабителя
smartik.ru Сегодня, 16:39
269
Фото: smartik.ru

Предложил выпить, а потом избил. Столичные полицейские задержали грабителя

Мужчина втёрся в доверие к продавцу ради фирменных кроссовок и кожаной куртки.

Полицейские Астаны задержали подозреваемого в грабеже магазина одежды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На пульт "102" обратился горожанин, сообщив, что его ограбили.  Потерпевший рассказал, что пригласил малознакомого мужчину выпить с ним в магазине, где работает продавцом. Изрядно выпив, "гость" начал самовольничать и примерять без спроса вещи с витрины. 

На попытки продавца остановить его мужчина не реагировал. Между собутыльниками разгорелся конфликт. Злоумышленник, прихватив кроссовки марки Adidas и кожаную куртку, вышел из магазина. 

"Продавец, пытаясь удержать его, вышел вслед за ним, но подозреваемый применил физическую силу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был установлен и задержан. Им оказался ранее судимый 41-летний житель столицы. Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабёж". Задержанный водворен в ИВС", – сказал начальник отдела криминальной полиции УП района "Сарыарка" Марк Азволинский. 

Столичные полицейские призывают казахстанцев быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра и просят не доверять малознакомым людям.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#грабеж
Сегодня, 16:39
269
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