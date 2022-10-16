Предложил выпить, а потом избил. Столичные полицейские задержали грабителя

Фото: smartik.ru

Мужчина втёрся в доверие к продавцу ради фирменных кроссовок и кожаной куртки.

Полицейские Астаны задержали подозреваемого в грабеже магазина одежды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На пульт "102" обратился горожанин, сообщив, что его ограбили. Потерпевший рассказал, что пригласил малознакомого мужчину выпить с ним в магазине, где работает продавцом. Изрядно выпив, "гость" начал самовольничать и примерять без спроса вещи с витрины.

На попытки продавца остановить его мужчина не реагировал. Между собутыльниками разгорелся конфликт. Злоумышленник, прихватив кроссовки марки Adidas и кожаную куртку, вышел из магазина.

"Продавец, пытаясь удержать его, вышел вслед за ним, но подозреваемый применил физическую силу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был установлен и задержан. Им оказался ранее судимый 41-летний житель столицы. Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабёж". Задержанный водворен в ИВС", – сказал начальник отдела криминальной полиции УП района "Сарыарка" Марк Азволинский.

Столичные полицейские призывают казахстанцев быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра и просят не доверять малознакомым людям.