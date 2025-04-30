Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект постановления по регулированию банковской и микрофинансовой деятельности, передаёт BaigeNews.kz.

Проект направлен на улучшение нормативной базы в области банковского и микрофинансового регулирования, с целью ограничения темпов роста потребительского кредитования и предотвращения чрезмерной долговой нагрузки граждан.

Проект включает следующие положения:

- распространение требования по расчету коэффициента долговой нагрузки заемщика (КДН) на займы физических лиц (без ИП), выдаваемые на предпринимательские цели;

- введение запрета на выдачу беззалогового потребительского займа со сроком свыше 5 лет при просрочке более чем на 30 дней, неэффективной реструктуризации (реструктуризация, после которой была допущена просрочка или сумма задолженности не снизилась), прощенных займов за последние 36 месяцев;

- ограничение максимального значения КДН до 0,25 по беззалоговым потребительским кредитам со сроком от 3 до 5 лет, а также для заемщиков, имевших просрочку свыше 90 дней за последние 12 месяцев;

- обеспечение риск-взвешивания беззалоговых потребительских займов, выданных на срок свыше 3 лет, на уровне 350%;

- исключение требования по расчету КДН на займы в рамках реализации Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов;

- исключение из официальных доходов обязательных пенсионных взносов и индивидуального подоходного налога в целях устранения завышения суммы фактически получаемого дохода.