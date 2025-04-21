В Министерстве сельского хозяйства состоялось очередное заседание Общественного совета, на котором были обсуждены ключевые вопросы развития агропромышленного комплекса, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, председатель Общественного совета Геннадий Зенченко, члены совета и руководители профильных подразделений министерства.

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов отметил, что внимание особое внимание уделено зерносеющим областям — Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и области Абай.

На основании научных рекомендаций было заявлено, что площадь от 10 тысяч га является оптимальной для совмещения растениеводства и животноводства. В связи с этим, министерство считает важным создание специализированных объектов для разведения сельскохозяйственных животных, таких как молочно-товарные фермы, откормочные площадки, свинофермы и птицефабрики.

Также на заседании обсудили проблемы, связанные с сокращением сельского населения и оттоком молодежи из сельских районов. Геннадий Зенченко подчеркнул важность принятия мер для удержания молодых людей на селе, заявив, что необходимо проанализировать кадровую ситуацию и предложить стимулы для жизни и работы в сельской местности.

В завершение заседания министр Айдарбек Сапаров отметил, что министерство открыто для диалога и готово совместно с агробизнесом, научным сообществом и профильными ассоциациями выработать эффективные механизмы для устойчивого развития животноводства и рационального землепользования.