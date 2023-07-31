В Казахстане предлагается сформировать единый реестр товаров отечественного производства, поставщики которых смогут претендовать на меры господдержки, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Сформировать и вести единый реестр товаров отечественного производства, поставщики которых смогут претендовать на разные меры господдержки", - сообщили в кабмине по итогам совещания.

Согласно информации, такой подход, по оценке участников совещания, позволит исключить выдачу платных сертификатов подтверждения происхождения и условия для получения господдержки производителями импортных товаров.

Кроме того, за счет автоматизации и цифровизации части процессов, может снизиться нагрузка на компании-экспортеры.