Проблемы с пунктами пропуска на границе Казахстана с Китаем озвучил в своем депутатском запросе Жанболат Жоргенбаев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, необходимо расширить сеть пунктов пропуска на границе для укрепления торговых связей.

Согласно информации, озвученной сенатором, существующие пункты пропуска на границе не используют свою пропускную способность в полной мере, а их инфраструктура требует модернизации. Это мешает более полной реализации транзитного потенциала страны и снижает эффективность приграничной торговли.

"В настоящее время инфраструктура действующих пунктов пропуска устарела и не позволяет увеличивать их пропускную способность. В этой связи важно предусмотреть открытие торгово-логистических центров на постах “Калжат”, “Нарынкол” и “Каркара”. Это поспособствует развитию сельского хозяйства и малого бизнеса в отдаленных регионах, создаст рабочие места и улучшит сельскую инфраструктуру", - подчеркнул Жанболат Жоргенбаев.

Учитывая важность данного вопроса, сенатор предложил принять меры по ускорению запуска новых пунктов пропуска, модернизации существующей инфраструктуры и усилению международного сотрудничества в сфере логистики.