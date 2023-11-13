Предложения жителей Астаны учтут при озеленении города

Акимат столицы совместно с Центром урбанистики города разрабатывает Устав озеленения Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Как сообщили в акимате, документ будет содержать свод правил и рекомендаций, которые включают конкретные меры, планы и общую стратегию по озеленению столицы.

"Устав послужит инструментом для качественного озеленения и обращения особого внимания к вопросам в этой области со стороны всех инстанций, в том числе представителей промышленных и коммерческих объектов, жилых комплексов, торговых и бизнес-центров и др. В рамках документа будут приняты требования по зеленым насаждениям, обеспечению системами полива и уходовыми работами, регламент по количеству деревьев и др", - отметили в акимате.

По информации акимата, в текущем году в 2,5 раза увеличена посадка зеленых насаждений со стороны застройщиков.

Предложения и идеи по озеленению города жители могут направлять на почту Центра урбанистики centerofurbanism@gmail.com. Предложения будут обработаны и учтены. В декабре текущего года Устав озеленения города рассмотрят на заседании маслихата Астаны.