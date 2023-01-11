"Предложения мы не получали" - МИД РК о тройственном газовом союзе с Россией и Узбекистаном

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Казахстан не получал официального предложения по созданию газового союза с Россией и Узбекистаном, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.

"Мы на настоящий момент официальных предложений по созданию тройственного газового союза не получали. Когда получим, тогда и будем рассматривать, но сейчас проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с РФ, в настоящее время мы ожидаем очередного раунда переговоров с "Газпромом" в ближайшее время", - сказал он.

Смадияров отметил, что эти отношения с Россией будут строиться на коммерческих и взаимовыгодных условиях.