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  • "Предложения мы не получали" - МИД РК о тройственном газовом союзе с Россией и Узбекистаном
gdb.rferl.org Вчера, 12:02
438
Вчера, 12:02
438
Фото: gdb.rferl.org

"Предложения мы не получали" - МИД РК о тройственном газовом союзе с Россией и Узбекистаном

Казахстан не получал официального предложения по созданию газового союза с Россией и Узбекистаном, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров. 

"Мы на настоящий момент официальных предложений по созданию тройственного газового союза не получали. Когда получим, тогда и будем рассматривать, но сейчас проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с РФ, в настоящее время мы ожидаем очередного раунда переговоров с "Газпромом" в ближайшее время", - сказал он.

Смадияров отметил, что эти отношения с Россией будут строиться на коммерческих и взаимовыгодных условиях.

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#отношения с Россией #газ #МИД
BaigeNews.kz
Вчера, 12:02
438
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