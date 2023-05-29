Предложения из КХЛ и шансы на НХЛ: итоги чемпионата мира по хоккею для Казахстана

Фото: Альберт Ахметов

Чемпионат мира по хоккею-2023 завершился. В финале сыграли команды Канады и Германии. В противостоянии двух топов сильнее оказалась сборная Канады, матч завершился со счетом 5:2. Однако для Казахстана этот чемпионат оказался особенным. Наша сборная сенсационно обыграла одного из грандов мирового хоккей команду Словакии, также одержала победу над крепкой Норвегией. В итоге из всех встреч на этом ЧМ казахстанцы выиграли три, передает BaigeNews.kz.

Состав сборной Казахстана на нынешнем мировом первенстве был одним из самых молодых. Дело в том, что в Финляндии и Латвии за нашу сборную играли только воспитанники отечественной школы хоккея. Натурализованных игроков из России поставили перед выбором, и они остановили его на свой стране. Поэтому и состав сборной Казахстана на чемпионате мира 2023 года оказался заметно обновленным, на взрослом уровне за сборную дебютировали сразу 10 хоккеистов.

Несмотря на такие перемены, команда заняла 11-е место в итоговой таблице, продлила свою "прописку" в высшем дивизионе. То есть, Чемпионат мира-2024 по хоккею станет для сборной Казахстана четвертым подряд, на котором она сыграет с лучшими командами мира. Такого в истории казахстанского хоккея еще не случалось. К тому же, 11-е место на ЧМ – это второй результат для команды Казахстана за всю ее историю выступления на мировых первенствах. Лучше было только в 2021 году.

Опытный нападающий сборной Кирилл Савицкий отметил, что многие болельщики не ожидали от сборной такой хорошей игры.

"Впечатления положительные, выступили по-боевому, единым кулаком, выиграли 3 матча, набрали 7 очков, сыграли достойно. Полагаю, что этот ЧМ даст толчок казахстанским ребятам, они будут расти как спортсмены и выигрывать у более сильных соперников. Отрадно, что в сборной представлены воспитанники школ хоккея разных регионов, за страну сыграли лучшие хоккеисты нашей страны", - считает Кирилл Савицкий.

Самым молодым в составе команды оказался нападающий Динмухамед Кайыржан. 19-летний хоккеист признался, что уже после первых двух-трех смен на льду в дебютной игре почувствовал себя на комфортно, включился в игру, и не волновался.

Лучшим бомбардиром среди защитников стал Адиль Бекетаев, в его активе 4 (1+3) балла. Единственный гол в ворота сборной Канады забил он.

"Эмоции после чемпионата мира у меня положительные, поиграли против лучших сборных мира, из нашей группы Канада в финале, Латвия – за бронзу. Мы набрались определенного опыта, посмотрели на подготовку других команд. Это интересный опыт для нас, ведь в нашей сборной подготовка отличается. Будем ли что-то у них перенимать? Тренер не говорил об этом. Думаю, будем придерживаться все-таки своей схемы пока", - сказал Адиль Бекетаев.

Попадем ли в НХЛ?

Не секрет, что каждый хоккеист мечтает стать звездой, и добраться до наивысшего уровня позволит выступление в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В прежние десятилетия в команде Казахстана был свой игрок из НХЛ – Николай Антропов, однако, из нынешнего молодого поколения казахстанских хоккеистов скауты НХЛ еще не приметили. Пока.

"На чемпионат мира особое в внимание, думаю, что скауты смотрели за пацанами, в том числе из НХЛ. Также думаю, из КХЛ и ВХЛ ребятам много поступило предложений. Но если кто-то заиграет в НХЛ, это будет прорыв", - сообщил Кирилл Савицкий.

По его словам, у казахстанских хоккеистов есть два способа попасть в НХЛ.

"Либо уезжать по школе в США или Канаду, играть там и жить 3-5 лет, чтобы попасть сначала в АХЛ, а потом в НХЛ. Более опытные игроки сразу в клубы едут, но для этого надо "выстрелить", быть классом выше всех", - пояснил Савицкий.

Сами молодые игроки, окрыленные успехом, готовы показать себя.

"Приметят ли нас в НХЛ, зависит от нас самих. Пока предложения не поступали, но будем дальше тренироваться, показывать игру лучше и лучше", - пообещал Динмухамед Кайыржан.

Хоккей – это семья

Сборники поблагодарили болельщиков, всех казахстанцев за ощутимую поддержку.

"Сам чемпионат мира для нас - хоккейный праздник, поддержку трибун хорошую ощущали, все слышали, все видели, болельщики были очень заметны, энергия на аренах была особая. Нам придает мотивацию и силу, когда нас поддерживают. После ЧМ нас красиво провожали", - отметил Адиль Бекетаев.

И, конечно же, хоккеистов поддерживали родные и близкие, которые всегда следили за каждым матчем.