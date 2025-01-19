Предложение прямо на плацу сделал алматинец своей девушке
Свидетелями романтической сцены стали около тысячи человек.
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В Шымкенте военнослужащий срочной службы после принятия присяги сделал предложение руки и сердца своей девушке прямо на плацу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
18 января молодое пополнение воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК приняло военную присягу. Ряды воинской части пополнили около 400 молодых солдат, прибывших для прохождения службы со всех регионов страны.
Сразу после торжественной части призванный из Алматы рядовой Руслан Андреев прямо на плацу попросил свою девушку стать его женой. Диана ответила "да" и обещала ждать своего кавалера до следующей зимы. На торжественную церемонию приехали и родители Руслана. Они знали о серьёзных намерениях сына и очень обрадовались его решению.
Свидетелями романтической сцены стали около тысячи человек, которые собрались на торжественную церемонию.
Фото: otyrar.kz
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