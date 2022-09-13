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fandom.com Сегодня, 15:16
539
Фото: fandom.com

Предложение депутатов по возвращению столице прежнего названия поддержали

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай прокомментировал предложение мажилисменов вернуть столице прежнее название — Астана, передает BaigeNews.kz

"Как известно, группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые в свою очередь опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства", — сообщил Желдибай. 

Он подчеркнул, что при этом президент считает историческим фактом решающую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования.

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#переименование столицы #Астана
Сегодня, 15:16
539
Журналист

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