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Предложение депутатов по возвращению столице прежнего названия Астаны поддержали
Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай прокомментировал предложение мажилисменов вернуть столице прежнее название Астана, передает BaigeNews.kz.
"Как известно, группа депутатов Парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые в свою очередь опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства", - сообщил Желдибай.
Он подчеркнул, что при этом президент считает историческим фактом решающую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования.
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