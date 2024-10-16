Предлагают забронировать очередь и отправляют код с 1414: новую схему придумали мошенники

Казахстанцев предупредили о мошенниках, звонящих от имени органов государственных доходов, передаёт BaigeNews.kz.

"Мошенники действуют по уже известной схеме: утверждают, что у налогоплательщика имеется письмо с налоговой или заблокирован счёт. Предлагают забронировать онлайн очередь на очный приём, чтобы решить проблему и избежать штрафов. Затем отправляют код с номера 1414 на телефон жертвы и просят продиктовать код для завершения процесса бронирования", – сообщили в Комитете госдоходов.

Ведомство предупредило налогоплательщиков, чтобы они никому не передавали свои личные данные.

КГД рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять денежные средства, проверять достоверность полученных сообщений.