Предлагают забронировать очередь и отправляют код с 1414: новую схему придумали мошенники
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Казахстанцев предупредили о мошенниках, звонящих от имени органов государственных доходов, передаёт BaigeNews.kz.
"Мошенники действуют по уже известной схеме: утверждают, что у налогоплательщика имеется письмо с налоговой или заблокирован счёт. Предлагают забронировать онлайн очередь на очный приём, чтобы решить проблему и избежать штрафов. Затем отправляют код с номера 1414 на телефон жертвы и просят продиктовать код для завершения процесса бронирования", – сообщили в Комитете госдоходов.
Ведомство предупредило налогоплательщиков, чтобы они никому не передавали свои личные данные.
КГД рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять денежные средства, проверять достоверность полученных сообщений.
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